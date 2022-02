Tottenham, retroscena sul clamoroso ritorno di Bale in estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Clamorose indiscrezioni da Spagna e Inghilterra: Bale sulla via del ritorno al Tottenham nella prossima estate

In estate il Tottenham potrebbe vedere un ritorno a ‘casa’ di Gareth Bale. Il rapporto tra il gallese e il Real Madrid non è mai sbocciato ed ecco che la scelta di tornare in Premier si fa sempre più insistente.

Secondo quanto riportato da L’Express, Bale avrebbe già firmato un pre accordo con gli spurs. Un ritorno definitivo dopo le due esperienze precedenti.