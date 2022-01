ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Tottenham cede al Valencia il centrocampista Bryan Gil: la cessione fa spazio a Kulusevski della Juventus

