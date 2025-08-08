Calciomercato Tottenham, un’estate da incubo: via Son, Maddison ko. Adesso assalto a due giocatori, uno gioca a Como ma il club non vuole cederlo

Calciomercato Tottenham, un’estate da incubo: via Son, Maddison ko. Adesso assalto a due giocatori, uno gioca a Como…

Un’estate da incubo, un’emergenza che costringe a ridisegnare la squadra. Il Tottenham, dopo aver festeggiato la vittoria dell’Europa League, si ritrova a vivere un precampionato da incubo, segnato da due colpi durissimi che hanno smantellato il suo reparto offensivo. In una sola settimana, il club londinese ha perso i suoi due pilastri: prima l’addio della bandiera Heung-min Son, volato in MLS, e poi il gravissimo infortunio di James Maddison, che ha subito la rottura del legamento crociato durante la tournée. Due assenze pesantissime che, unite a un deludente 17° posto nell’ultima Premier League, costringono la dirigenza a tornare con urgenza sul mercato.



Nonostante gli importanti investimenti già fatti per Kudus, Mathys Tel e Danso, il tecnico Thomas Frank ha confermato che il club è alla ricerca di un sostituto di Maddison. Il primo nome sulla lista era quello di Morgan Gibbs-White, ma la trattativa si è arenata di fronte alle minacce di denuncia del Nottingham Forest. Ora, secondo i media inglesi, gli Spurs stanno valutando due profili di altissimo livello: Savinho del Manchester City per rimpiazzare Son sull’esterno, e Nico Paz del Como come nuovo numero 10, per il quale il club lariano sembra intenzionato a fare muro, ritenendolo il pezzo determinante di una rosa costruita per accelerare il percorso che dovrebbe portare la squadra in Europa.



Entrambe le operazioni, però, si preannunciano estremamente complesse. Per Savinho, Pep Guardiola ha alzato un muro, considerandolo un giocatore chiave per il futuro del City. Per Nico Paz, invece, l’ostacolo è doppio: il Como, che lo ha consacrato, non ha alcuna intenzione di cederlo, e in più il Real Madrid vanta ancora una clausola di riacquisto che rende ogni trattativa ancora più difficile. Il Tottenham si ritrova così in una corsa contro il tempo, alla disperata ricerca di un talento che possa riaccendere l’entusiasmo dopo un’estate da dimenticare.