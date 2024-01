Calciomercato Tottenham, fatta per l’arrivo di Werner

Il Tottenham ha chiuso l’operazione con il Lipsia per l’arrivo di Timo Werner dal Red Bull Lipsia. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il Tottenham avrebbe trovato un accordo con il Red Bull Lipsia per il ritorno in Premier League di Timo Werner. L’ex Chelsea si traferirà in prestito con diritto di riscatto.

L’attaccante tedesco chiude così la sua seconda avventura in Bundesliga al Red Bull Lipsia, che gli ha regalato decisamente meno gioie rispetto alla prima.