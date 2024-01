Federico Balzaretti, ds dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport del futuro all’interno del calciomercato di Perez e Samardzic

Federico Balzaretti, ds dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport del futuro all’interno del calciomercato di Perez e Samardzic. Le sue dichiarazioni:

SAMARDZIC – «Ha tanti estimatori in Italia e all’estero. Ci sono stati contatti con il Napoli, i presidenti si sono parlati ma non c’è una vicinanza alla chiusura. Abbiamo un rapporto buono con lui e il suo entourage, lui è concentrato. Sappiamo che il ragazzo è stimato in Italia, ma informazioni ne chiedono anche dall’estero, dalla Premier».

PEREZ – «Il Napoli ha chiesto informazioni anche su di lui, ma vogliamo tenerlo, perché è un ragazzo molto centrale. Con l’infortunio di Bijol all’interno della difesa ha una leadership molto importante, quindi il nostro obiettivo è provare a trattenerlo».