Calciomercato Udinese, Insigne sogno concreto per la squadra bianconera. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: idea Insigne per l’attacco, piace anche Karlsson

Il Calciomercato Udinese è entrato in una fase delicata e strategica. Dopo le importanti uscite in attacco, il club friulano è chiamato a ricostruire il reparto offensivo per offrire al nuovo allenatore Kosta Runjaic una squadra competitiva in vista della prossima stagione di Serie A.

Gli addii di Lorenzo Lucca, passato al Napoli, e la cessione a sorpresa di Florian Thauvin hanno lasciato un vuoto significativo nel reparto avanzato. Per questo motivo, la dirigenza dell’Udinese si sta muovendo con decisione sul mercato per colmare queste lacune e rilanciare il progetto tecnico con innesti mirati.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, i nomi principali nel mirino della società bianconera sarebbero due: Lorenzo Insigne e Jesper Karlsson. Il nome che stuzzica di più la fantasia dei tifosi è sicuramente quello di Insigne, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza in MLS con il Toronto FC. L’ex capitano del Napoli rappresenterebbe un colpo di assoluto prestigio per il Calciomercato Udinese, portando con sé esperienza, qualità e leadership.

Dal punto di vista economico, l’operazione sarebbe sostenibile, visto che Insigne è libero da vincoli contrattuali e quindi non ci sarebbe da pagare un cartellino. Resta però da valutare la tenuta fisica del giocatore, reduce da stagioni complicate in Canada, e il suo reinserimento in un campionato competitivo come la Serie A, che nel frattempo ha vissuto un’evoluzione tattica significativa.

In alternativa, il Calciomercato Udinese guarda anche in casa Bologna: piace Jesper Karlsson, esterno offensivo svedese classe 1998. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Lecce, ma nel club rossoblù è chiuso e potrebbe essere disposto a trasferirsi per trovare maggiore continuità. Karlsson, con la sua tecnica e la capacità di saltare l’uomo, potrebbe rappresentare un’opzione interessante per rafforzare il tridente offensivo bianconero.

In sintesi, il Calciomercato Udinese si muove su due binari: da un lato l’esperienza e la classe di un big come Insigne, dall’altro la freschezza e il potenziale di rilancio di Karlsson. La dirigenza friulana valuta con attenzione, consapevole dell’importanza strategica di ogni scelta in questa fase cruciale del mercato.