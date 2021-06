Udinese, vicino l’acquisto di Pedro Pereira: le ultime sul giocatore

Nuova avventura in Serie A per Pedro Pereira. Il terzino riparte ancora dall’Italia dopo le esperienze con Sampdoria, Genoa e Crotone

Si accende il calciomercato di Serie A. Le formazioni di massima serie iniziano a muovere i primi passi per rinforzarsi in vista della nuova stagione ormai alle porte. Nuova avventura in Italia per Pedro Pereira, che riparte dalla Serie A dopo la retrocessione con la maglia del Crotone.

Come riporta Sportitalia, infatti, il terzino ex Sampdoria è ad un passo dal trasferimento all’Udinese. Ennesima parentesi italiana per il portoghese che, dopo aver vestito anche la maglia del Genoa, si trasferirà alla corte di Luca Gotti.