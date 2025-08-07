Calciomercato Udinese, Zanoli sempre nel mirino dei bianconeri. La situazione sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: sondaggio per Zanoli del Napoli, si cerca un rinforzo sulla destra

Il Calciomercato Udinese entra nel vivo e la società friulana continua a muoversi con grande determinazione per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore l’Udinese avrebbe effettuato un sondaggio per Alessandro Zanoli, terzino destro di proprietà del Napoli, attualmente in uscita dal club partenopeo.

Il giocatore, classe 2000, non rientra nei piani tecnici del nuovo Napoli e potrebbe dunque partire a titolo definitivo. L’interesse dell’Udinese si inserisce in un contesto più ampio, dove il club bianconero sta cercando di intervenire con decisione sulle fasce difensive, in particolare quella destra. Proprio in quel ruolo, al momento, il tecnico friulano può contare su Kingsley Ehizibue e Rui Modesto, ma l’intenzione è quella di aumentare la competitività interna e offrire maggiori soluzioni tattiche.

Il profilo di Zanoli risponde perfettamente alle esigenze del club: giovane, con margini di crescita importanti, già con esperienza in Serie A e con caratteristiche fisiche e tecniche ideali per il gioco sulle corsie laterali. L’Udinese, da sempre attenta ai giovani talenti, vede in lui una possibile pedina preziosa per il presente e per il futuro.

Il Calciomercato Udinese, quindi, si conferma attivo e strategico, orientato non solo al rafforzamento immediato ma anche alla valorizzazione di profili futuribili. L’eventuale arrivo di Zanoli potrebbe rappresentare un’operazione interessante sia dal punto di vista tecnico che economico, considerando la possibilità di acquisire il giocatore a titolo definitivo, in un momento in cui il Napoli è disposto ad ascoltare offerte concrete.

Non si tratta ancora di una trattativa avanzata, ma il sondaggio effettuato dalla dirigenza friulana testimonia la volontà del club di non farsi trovare impreparato e di cogliere eventuali opportunità di mercato prima della concorrenza. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, quando il Calciomercato Udinese potrebbe entrare in una fase ancora più calda, con nuovi colpi in entrata e possibili uscite.

Resta da capire se il Napoli aprirà effettivamente alla cessione e a quali condizioni economiche. Ma una cosa è certa: il nome di Zanoli è ora sul taccuino dell’Udinese, e il Calciomercato Udinese è pronto a sorprenderci ancora.