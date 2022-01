Calciomercato Venezia, si cerca un terzino sinistro: occhi su Dagba del PSG

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Venezia: i lagunari cercano un terzino sinistro e avrebbero messo nel mirino Dagba del PSG

Il Venezia vuole ancora rinforzarsi in questa finestra di mercato di riparazione e, nello specifico, cerca un terzino sinistro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i lagunari avrebbero messo gli occhi su Dagba del PSG.

Per il classe ’98, il Venezia avrebbe bussato alla porta dei parigini per un prestito gratuito fino a giugno. C’è però da battere una folta concorrenza, in particolar modo dalla Spagna.