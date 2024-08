Calciomercato Venezia, a breve TRATTATIVA con la Juventus per Nicolussi Caviglia

Calciomercato Venezia, occhi puntati sul centrocampista della Juventus Nicolussi Caviglia. Trattativa a breve tra le parti?

Il Venezia punta tutto sui giovani, e il gruppo scouting dei veneti è sempre a lavoro per cercare di trovare subito giocatori all’altezza per conquistare una salvezza che manca da fine anni 90 per la compagine veneziana.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, il Venezia ha ripreso i contatti con la Juventus per quanto riguarda il centrocampista Nicolussi Caviglia. A breve le parti proveranno a trattare (si pensa all’opzione di prestito secco).