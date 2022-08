Verona, in chiusura Hien: nuova offerta al Genoa per Kallon

Il Verona sta provando a chiudere per alcuni tasselli fondamentali per la rosa di Cioffi: accordo trovato per Hien, si sta lavorando per Kallon del Genoa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli scaligeri avrebbero definitivamente superato la concorrenza del Torino e trovato l’accordo con il Djurgarden per Hien. In avanti piace Kallon di proprietà del Genoa a cui i gialloblù hanno inviato una nuova proposta. Prestito oneroso con diritto di riscatto, trattativa che potrebbe presto decollare visto che il giocatore ha già accettato l’offerta dei veneti.