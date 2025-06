Calciomercato Verona, l’esordio in Nazionale lancia Coppola! Addio all’Hellas, giocherà in Premier League

Calciomercato Verona, l’esordio in Nazionale lancia Coppola! Addio all’Hellas, accordo raggiunto per il passaggio al Brighton

Diego Coppola è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League. Dopo il debutto con la Nazionale maggiore italiana nella sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, il giovane difensore dell’Hellas Verona compie un passo importante nella sua carriera, trasferendosi al Brighton.

Classe 2003, Coppola è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Verona, si è affermato in Serie A per le sue doti difensive, la solidità fisica e la capacità di leggere il gioco con maturità nonostante la giovane età. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club italiani, ma è stato il Brighton a muoversi con decisione per assicurarsi il cartellino del giocatore.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, l’accordo tra il club inglese e l’Hellas Verona è stato raggiunto sulla base di circa 10 milioni di euro. Un investimento importante per i “Seagulls”, che puntano su Coppola per rinforzare la propria difesa con un profilo giovane e in crescita.

Il trasferimento di Coppola rappresenta una perdita per la Serie A, che continua a vedere emigrare i suoi giovani talenti verso i campionati esteri. Allo stesso tempo, è un’opportunità preziosa per il difensore, che avrà modo di confrontarsi con un campionato competitivo come la Premier League e di continuare il suo percorso di crescita in un contesto stimolante.

L’operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni, con Coppola atteso in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Il Brighton, noto per valorizzare giovani promesse, potrebbe rappresentare il contesto ideale per il definitivo salto di qualità del difensore italiano.