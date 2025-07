Calciomercato Verona, due giocatori fortemente nel mirino di una big. Ecco le novità - Calcio News 24

Calciomercato Verona: fari puntati su Suslov e Tchatchoua, l’Inter osserva. La situazione attuale dei gialloblu

Il Calciomercato Verona entra nel vivo, con il club scaligero che si concentra soprattutto sul fronte acquisti, pur mantenendo alta l’attenzione sulle situazioni legate ad alcuni dei suoi talenti più promettenti. Dopo l’interesse della Roma per Ghilardi, infatti, ci sono altri due nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento: Tomas Suslov e Jackson Tchatchoua.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, il centrocampista slovacco e l’esterno camerunense rappresentano due potenziali uomini-mercato. Sul fronte Suslov, il Calciomercato Verona si muove ancora con cautela: nonostante qualche accostamento al Bologna nelle scorse settimane, al momento sul tavolo del direttore sportivo Sean Sogliano non è arrivata alcuna proposta ufficiale. Il giocatore resta comunque osservato speciale, con diversi club che ne monitorano la crescita.

Situazione più dinamica, invece, per Tchatchoua, che è tornato nei radar dell’Inter. L’interesse dei nerazzurri per l’esterno del Verona è legato al possibile addio di Denzel Dumfries. In caso di partenza dell’olandese, l’Inter potrebbe affondare il colpo proprio su Tchatchoua, individuato come profilo giovane ma già pronto per il salto di qualità. Tuttavia, al momento non sono ancora arrivate offerte formali da parte del club milanese.

Per quanto riguarda la valutazione, l’Hellas fissa il prezzo del giocatore camerunense a non meno di dieci milioni di euro, cifra ritenuta congrua rispetto al potenziale e al rendimento offerto nell’ultima stagione. Il Calciomercato Verona, in questo senso, dimostra di voler puntare su cessioni mirate, capaci di generare plusvalenze ma senza indebolire eccessivamente la rosa.

La dirigenza gialloblù, infatti, è intenzionata a costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato, cercando il giusto equilibrio tra cessioni e nuovi innesti. In quest’ottica, le uscite di profili come Tchatchoua o Suslov dovranno essere compensate da rinforzi già pronti a integrarsi nel progetto tecnico.

Il Calciomercato Verona è quindi in fermento, con diverse situazioni ancora aperte e molti osservatori puntati sui talenti gialloblù. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere chi resterà a vestire la maglia dell’Hellas e chi, invece, partirà per una nuova avventura.