Calciomercato Verona, Tchatchoua vola in Premier League: è ufficiale il trasferimento in Inghilterra dell’esterno classe 2001

Dopo giorni di attesa, è arrivata stamattina la conferma ufficiale: Jackson Tchatchoua saluta la Serie A per intraprendere una nuova avventura in Premier League. Il Wolverhampton ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo dall’Hellas Verona del versatile esterno classe 2001.

L’operazione, che segna un passo importante per la carriera del giocatore nato in Belgio ma nazionale camerunese, si è conclusa per una cifra di 12,5 milioni di euro. Tchatchoua, che lascia Verona dopo due stagioni di crescita costante, si è legato ai Wolves con un contratto quinquennale, valido fino al 2030, che gli garantirà un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione. Per l’Hellas si tratta di un’altra plusvalenza significativa, a conferma del modello del club nel valorizzare e poi cedere i propri talenti.

IL COMUNICATO – I Wolves hanno rafforzato le loro opzioni difensive con l’ingaggio di Jackson Tchatchoua dall’Hellas Verona, squadra di Serie A, con un contratto di cinque anni.

Il terzino destro nato in Belgio, il cui contratto include un’opzione di 12 mesi, è un nazionale camerunense e arriva dopo due anni trascorsi nella massima serie del calcio italiano, dove la scorsa stagione è stato riconosciuto come il giocatore più veloce della Serie A.

Il 23enne ha iniziato la sua carriera da senior con lo Charleroi in Belgio, debuttando quattro anni fa e già allora, quando era ancora adolescente, giocava come terzino e forniva assist.

Il primo goal da senior è arrivato in trasferta contro il Genk da destra, mentre il secondo è arrivato da sinistra contro l’RFC Seraing, dimostrando la velocità e la versatilità di Tchatchoua.

Durante la sua seconda stagione con lo Charleroi, Tchatchoua si è dichiarato disponibile per il Camerun e, dopo essere stato convocato nel gruppo under 23, ha fatto il suo debutto nella nazionale maggiore in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Capo Verde nel giugno 2024.

Il suo esordio internazionale avvenne con l’Hellas Verona, dove inizialmente si era trasferito in prestito. Tchatchoua realizzò un assist al debutto contro il Frosinone e impressionò abbastanza contro le squadre d’élite italiane da guadagnarsi il trasferimento a titolo definitivo.

La scorsa stagione, il giovane è stato un titolare fisso per il club e la nazionale, giocando complessivamente 43 partite, mentre il Verona ha mantenuto il suo status di Serie A e il Camerun si è assicurato un posto nella Coppa d’Africa di dicembre.

Tchatchoua, che la scorsa stagione ha raggiunto la velocità massima in Serie A con 36,3 km/h, ha concluso la stagione con due gol e tre assist, l’ultimo dei quali nella sua ultima partita di Serie A per il club contro l’Empoli a maggio, prima del suo trasferimento al Molineux.