Calciomercato Verona, tutti vogliono Tchatchoua! Quelle squadre si duelleranno per l’esterno gialloblu

Calciomercato Verona, tutti vogliono l’esterno gialloblu Tchatchoua. Due squadre sono intenzionate a comprarlo questa estate

Uno degli elementi importanti per il calciomercato Verona è sicuramente l’esterno gialloblu Tchatchoua: autore fino ad ora di una stagione assai positiva nonostante il momento attuale della squadra con i gialloblu in piena lotta per non retrocedere.

La domanda però sorge spontanea: chi vuole a tutti i costi per la prossima stagione Tchatchoua visto il potenziale? Nel mirino dell’esterno gialloblu ci sono esattamente Torino e Udinese.