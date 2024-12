Caldirola: «Sconfitta pesante per noi. Paura di retrocedere? Ecco cosa dobbiamo fare per rialzarci»

Caldirola, giocatore biancorosso, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo quella che è stata la partita Lecce Monza

LE PAROLE – «Sconfitta pesante, era uno scontro diretto e avevamo preparato la partita in maniera diversa. Abbiamo giocato una brutta partita e abbiamo meritato di perdere. L’umore nello spogliatoio non è dei migliori ma l’unico modo per uscire da questa situazione è il lavoro. Non me lo spiego, l’atteggiamento doveva essere diverso. Abbiamo preso gol su un lancio da 40 metri, non riesco a spiegarmi come sia possibile interpretare una partita così importante in questa maniera. Non c’è paura o spavento ma bisogna drizzare le antenne. Le partite passano e siamo ancora in fondo alla classifica».