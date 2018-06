Calendario Coppa Italia 2018/2019: le date ufficiali della Coppa Nazionale. Tutte le info e le ultimissime notizie

Chi succederà alla Juventus? Il club bianconero ha alzato al cielo, per la quarta volta consecutiva, la Coppa Italia, aggiungendo il tredicesimo sigillo nella competizione (nessuno ha fatto meglio dei bianconeri, la Roma è seconda a quota 9). La Vecchia Signora spera nel quinto grande successo, le altre squadre invece lavorano per interrompere l’egemonia bianconera. Oggi la Lega ha ufficializzato le nuove date della Coppa Italia 2018/2019. Segnate in rosso queste due date: domenica 29 luglio 2018 e mercoledì 25 aprile 2019. Sì, la Coppa Italia inizierà ufficialmente domenica 29 luglio, in piena estate, come sempre, con il primo turno eliminatorio e chiuderà i battenti il 25 aprile, con la finalissima.

Domenica 5 agosto, a una settimana dall’inizio, si replica con il secondo turno. Domenica 12 agosto prove generali di Serie A con l’ingresso in gioco dei club del massimo campionato. Il terzo turno vedrà l’ingresso di numerosi club di A, come da consuetudine, ma non delle big che entreranno in gara solo a gennaio. Dopo i tre turni estivi, consecutivi, bisognerà attendere autunno inoltrato per ritrovare la Coppa Italia. Il quarto turno infatti si disputerà solo mercoledì 5 dicembre. La Coppa Italia sfrutterà la sosta del campionato, per tre settimane, a inizio anno, per prendersi la scena: gli ottavi di finale vedranno l’ingresso in scena delle big e si giocherà di domenica (13 gennaio), con il campionato fermo. Poi i quarti di finale il 30 gennaio. Le due semifinali invece si giocheranno a febbraio: il 6 le gare d’andata, il 27 quelle di ritorno. Poi la finale il 25 aprile 2019.

Calendario Coppa Italia 2018/2019: quando inizia e quando finisce, tutte le date

PRIMO TURNO: domenica 29 luglio;

SECONDO TURNO: domenica 5 agosto;

TERZO TURNO (Ingresso delle squadre di Serie A): domenica 12 agosto;

QUARTO TURNO: mercoledì 5 dicembre;

OTTAVI DI FINALE (Ingresso delle big): domenica 13 gennaio;

QUARTI DI FINALE: mercoledì 30 gennaio;

SEMIFINALE D’ANDATA: mercoledì 6 febbraio;

SEMIFINALE DI RITORNO: mercoledì 27 febbraio;

FINALISSIMA: mercoledì 25 aprile.

