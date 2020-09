Calendario Serie A 2020/2021: ecco tutte le giornate complete

Calendario Serie A 2020/2021: il sorteggio del nuovo calendario per la prossima stagione della Serie A. I dettagli

Inizia ufficialmente la Serie A 2020/2021. Tramite i canali ufficiali, la Lega Serie A ha stilato il nuovo calendario per la prossima stagione. Ecco date e partite complete.

Calendario Serie A 2020/2021

1ª Giornata (19/09/2020 – 30/01/2021)

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Geno-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Hellas Verona-Roma

2ª Giornata (26/09/2020 – 03/02/2021)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Hellas Verona-Udinese

3ª Giornata (03/10/2020 – 06/02/2021)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Hellas Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

4ª Giornata (17/10/2020 – 13/02/2021)

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Hellas Verona-Genoa

5ª Giornata (25/10/2020 – 28/02/2021)

Atalanta – Sampdoria

Benevento – Napoli

Cagliari – Crotone

Fiorentina – Udinese

Genoa – Inter

Juventus – Hellas Verona

Lazio – Bologna

Milan – Roma

Parma – Spezia

Sassuolo – Torino

6ª Giornata (11/11/2020 – 03/03/2021)

Bologna – Cagliari

Crotone – Atalanta

Inter – Parma

Napoli – Sassuolo

Roma – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Spezia – Juventus

Torino – Lazio

Udinese – Milan

Hellas Verona – Benevento

7ª Giornata (07/11/2020 – 06/03/2021)

Atalanta – Inter

Benevento – Spezia

Bologna – Napoli

Cagliari – Sampdoria

Genoa – Roma

Lazio – Juventus

Milan – Hellas Verona

Parma – Fiorentina

Sassuolo – Udinese

Torino – Crotone

8ª Giornata (21/11/2020 – 13/03/2021)

Crotone – Lazio

Fiorentina – Benevento

Inter – Torino

Juventus – Cagliari

Napoli – Milan

Roma – Parma

Sampdoria – Bologna

Spezia – Atalanta

Udinese – Genoa

Hellas Verona – Sassuolo

9ª Giornata (28/11/2020 – 20/03/2021)

Atalanta – Hellas Verona

Benevento – Juventus

Bologna – Crotone

Cagliari – Spezia

Genoa – Parma

Lazio – Udinese

Milan – Fiorentina

Napoli – Roma

Sassuolo – Inter

Torino – Sampdoria

10ª Giornata (05/12/2020 – 03/04/2021)

Crotone – Napoli

Fiorentina – Genoa

Inter – Bologna

Juventus – Torino

Parma – Benevento

Roma – Sassuolo

Sampdoria – Milan

Spezia – Lazo

Udinese – Atalanta

Hellas Verona – Cagliari

11ª Giornata (12/12/2020 – 10/04/2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Hellas Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12ª Giornata (16/12/2020 – 17/04/2021)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Hellas Verona-Sampdoria

13ª Giornata (19/12/2020 – 21/04/2021)

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Hellas Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14ª Giornata (23/12/2020 – 24/04/2021)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Hellas Verona-Inter

15ª Giornata (03/01/2021 – 01/05/2021)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Hellas Verona

16ª Giornata (06/01/2021 – 08/05/2021)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Hellas Verona

17ª Giornata (09/01/2021 – 12/05/2021)

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Hellas Verona-Crotone

18ª Giornata (16/01/2021 – 15/05/2021)

Atalanta-Genoa

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19ª Giornata (23/01/2021 – 22/05/2021)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Hellas Verona-Napoli

Criteri di compilazione del calendario di Serie A

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*:

GENOA-SAMPDORIA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza;

Nella costruzione degli abbinamenti delle società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:a) i derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino non sono possibili né alla prima né all’ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro;b) salvo quanto indicato al punto a) che precede, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;c) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2019/2020;d) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020;e) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020;f) le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League.* Non avendo a disposizione le Società lo Stadio Olimpico di Roma a partire dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale di Euro2020, Lazio e Roma dovranno disputare entrambe in trasferta la 19ª di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19ª di andata.

Date Serie A 2020/2021

Il campionato inizierà il 19 settembre 2020 e si chiuderà domenica 23 maggio 2021. Sono previste tre pause per le nazionali: l’11 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo. La sosta invernale, invece, è in programma tra il 24 dicembre e il 2 gennaio. Sei i turni infrasettimanali: 16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 3 febbraio, 21 aprile, 12 maggio.