Tutte le informazioni sul massimo campionato, da quando inizia e quando finisce al sorteggio delle giornate: Calendario Serie A 2023/2024

La Serie A 2023/2024 prenderà forma con il sorteggio del calendario del campionato, del quale sono ancora da definire la data e l’orario. Calendario Serie A 2023/2024: in ogni caso il massimo campionato italiano prenderà il via nel fine settimana dopo Ferragosto e si concluderà il 26 maggio, con un leggero anticipo per via degli Europei in programma in Germania nel 2024.

LE SQUADRE

Anche l’edizione 2023/2024 della Serie A sarà a 20 squadre: ad Atalanta, Bologna, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona, si aggiungono le tre neopromosse dalla Serie B: Frosinone, Genoa e Cagliari.

LE DATE

Ancora non è stato reso noto quando sarà sorteggiato il Calendario Serie A 2023/2024, ma è probabile che la data del sorteggio venga ufficializzata nelle prossime settimane. Intanto si conoscono già alcune date della nuova stagione:

Quando inizia la Serie A 2023/2024?

La Serie A 2023/2024 inizierà nel fine settimana del 18-20 agosto 2023.

Turni infrasettimanali Serie A 2023/2024

La Serie A 2023/2024 avrà un solo turno infrasettimanale, ancora da definire, come comunicato dalla Lega di Serie A.

«La prossima stagione giocheremo 37 gare nel weekend, con un solo turno infrasettimanale – ha annunciato il presidente della Lega di A, Luigi De Siervo -. Questo sarà fatto per proteggere i calciatori e consentire un maggior recupero delle squadre. Sarà un calendario finalmente più equilibrato nella misura in cui non siamo costretti a comprimere gli impegni, non facendo più la pausa invernale. Di questo beneficerà la salute dei calciatori e lo spettacolo televisivo».

Soste Serie A 2023/2024

Qualcosa in più si sa delle giornate in cui il massimo campionato si fermerà. In base agli impegni delle Nazionali, infatti, sono già individuabili quattro soste:

10 settembre 2023;

15 ottobre 2023 ;

; 19 novembre 2023 ;

; 24 marzo 2024.

Festività natalizie

A differenza della stagione appena conclusa, la Serie A non farà alcuna sosta per le festività natalizie. Non si giocherà a Natale e Santo Stefano, ma le squadre scenderanno in campo il 23 e il 30 dicembre e il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio. Il turno del 30 sarà probabilmente “monco” vista l’assenza praticamente certa delle 4 squadre (Napoli, Lazio, Fiorentina e Inter) che si contenderanno la Supercoppa italiana con il nuovo formato della “Final Four”.

SORTEGGIO SERIE A 2023/2024

Ancora non sono stati resi noti la data e l’orario del sorteggio del calendario Serie A 2023/2024. È probabile comunque che l’ufficialità arriverà nelle prime due settimane di luglio. Dal sorteggio prenderà forma il calendario completo del massimo campionato giornata per giornata.

DOVE VEDERE LA SERIE A 2023/2024

A livello televisivo saranno DAZN e Sky a trasmettere le gare della Serie A 2023/2024. Come nella scorsa stagione, DAZN trasmetterà tutte le partite di ogni giornata di campionato, mentre Sky trasmetterà in coesclusiva 3 partite a giornata.