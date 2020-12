Calhanoglu, nella giornata di oggi l’incontro tra il Milan e l’agente per discutere della situazione contrattuale, ancora in stallo

LA GIORNATA DI OGGI- Come riporta Tuttosport, nella giornata di oggi è in programma il tanto atteso incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic e i dirigenti rossoneri per provare ad arrivare ad un accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza nel prossimo mese di giugno.