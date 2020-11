Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, spara alto per il rinnovo con il Milan. Ecco la richiesta del procuratore

Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, spara altissimo per il rinnovo del giocatore. I dialoghi con il Milan fino a questo momento non sono stati molto proficui per vie delle altre richieste del procuratore. Il trequartista turco, in scadenza nel giugno del 2021, potrebbe quindi lasciare i rossoneri a parametro zero.

LEGGI LE ULTIME SU MILAN NEWS 24

Stipic, secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, avrebbe chiesto 6.5 milioni di euro netti a stagione per Calhanoglu, una cifra considerata esorbitante e fuori logica da parte della dirigenza milanista. A queste condizioni la separazione diventa sempre più concreta.