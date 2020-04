Caliendo attacca Tommasi: «Incapace a produrre benessere per i calciatori» – VIDEO

Il noto procuratore calcistico Antonio Caliendo ha attaccato apertamente il presidente dell’AIC, Tommasi

Parole dure quelle usate dal noto procuratore calcistico, Antonio Caliendo, per commentare l’operato di Damiano Tommasi. Ecco cosa ha detto l’agente.

«Questi signori dell’Aic sono incapaci di qualsiasi iniziativa per produrre benessere per i calciatori. Sono straordinari a recarsi nei ritiri delle squadre per incassare le iscrizioni dai vari capitani. Passando da Modena a ritirare l’assegno annuo per la concessione dei diritti per la pubblicazione degli album Panini per proseguire su tutte le altre iniziative che già ai tempi di Campana erano attivate. Oltre a minacciare scioperi cosa hanno prodotto questi signori a favore dei calciatori specialmente per quelli delle serie inferiori? Niente».