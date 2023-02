Calvarese: «Un altro scandalo rischia di colpire il mondo arbitrale»

Gianpaolo Calvarese, ex fischietto del calcio italiano, ha parlato a Calcio&Finanza della classe arbitrale

«Un altro terremoto rischia di colpire il mondo arbitrale. Non c’è pace, evidentemente per l’AIA: dopo il caso Rosario D’Onofrio, con le conseguenti dimissioni dell’ex presidente Alfredo Trentalange e quelle dell’ex Responsabile della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti Luigi Stella, ecco un altro scandalo per l’associazione dei fischietti italiani. Quest’ultimo riguarda la nomina di Giuseppe Fonisto, l’attuale Presidente della Commissione di Disciplina d’Appello degli Arbitri, ovvero l’organo giudicante più importante degli arbitri».