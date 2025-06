Cambiaso Juve, possibile cessione del terzino al Milan? Ecco la situazione dell’esterno

Cambiaso Juve, continuano le voci sul suo addio ai bianconeri: la ricostruzione sul futuro dell’esterno Azzurro

Il futuro di Andrea Cambiaso sembra sempre più legato alla Juve, almeno secondo quanto riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport. Nonostante alcune voci di mercato che lo accostano al Milan, al momento non ci sarebbero stati contatti concreti tra i rossoneri e il giocatore. La Juventus, dal canto suo, considera il terzino un punto fermo su cui costruire e sta cercando di definire una rosa con elementi affidabili e di prospettiva. Cambiaso, dal canto suo, è intenzionato a proseguire il suo percorso a Torino e non sembra attratto da un trasferimento nel breve termine.

Il giornalista ha anche rivelato che a gennaio scorso si era parlato di un possibile interessamento del Manchester City, con voci su una potenziale offerta da 60 milioni di euro veicolata tramite intermediari. Tuttavia, l’interesse concreto del club inglese non si è mai realmente manifestato e l’operazione non è andata oltre alcune indiscrezioni. In sintesi, la situazione attuale appare piuttosto chiara: Cambiaso vuole restare alla Juventus, dove si vede anche nel futuro, mentre eventuali alternative come il Milan sembrano al momento ipotesi deboli e prive di fondamento.