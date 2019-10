Cambiasso: «La Juve insegna. Ecco come si vince in Champions»

L’ex calciatore dell’Inter Cambiasso ha elogiato l’atteggiamento della Juventus in Champions League: «Le panchine sono importanti»

Esteban Cambiasso ha elogiato l’atteggiamento della Juventus in Champions League, sottolineando negli studi di Sky Sport quanto sia importante avere una panchina ampia e solida.

«La Juventus lo insegna. In Champions League è importante anche la panchina. Le partite non si giocano in undici, ma quattordici. Che il Napoli abbia Insigne, Llorente, Milik e calciatori di questo calibro in panchina, comunque, vuol dire tanto».