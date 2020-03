Cannavaro, messaggio di speranza dalla Cina – VIDEO

Fabio Cannavaro ha mandato un messaggio di speranza all’Italia, impegnata nella lotta contro il Coronavirus – video

Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou, ha mandato un messaggio dalla Cina per tutto il popolo italiano.

«Ciao ragazzi, per me è finita la quarantena, questo è il documento che mi permette di girare per la Cina liberamente. Stamattina già sono stato al centro commerciale, in banca, a pranzo fuori. C’è grande attenzione, ovunque misurano la temperatura, ma la vita sta tornando alla normalità. Questo ci deve far ben sperare per l’Italia»