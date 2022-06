Cannavaro: «Giovani, Italia, futuro e Salerno: vi dico tutto»

Fabio Cannavaro ha parlato della Nazionale e di tanti temi della Serie A in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport

Fabio Cannavaro ha parlato della Nazionale e di tanti temi della Serie A in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

FUTURO – «La voglia di tornare in campo è tanta, ma non ho fretta. Ho sentito diversi club in Italia, Inghilterra e Spagna, ma devo essere convinto della scelta».

POGBA – «Mi auguro di rivedere il vero Paul, perché quello delle ultime stagioni non serve nè alla Juve e nè alla Francia».

IBRA – «Faccia quel che sente, ma mi pare già pronto per il futuro. L’ho visto bene da leader anche fuori dal campo»

NAPOLI – «Koulibaly è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è dunque complicato sostituirli. Ha ragione Spalletti a volerlo tenere».

SALERNITANA – «E’ bastato andare a vedere la squadra un paio di volte per far uscire questa voce. La verità è che sono amico di Iervolino e lo conosco da tempo. Spero possa portare nuove idee al calcio italiano».

GIOVANI – «Nel calcio c’è un problema strutturale. Io abolirei le agevolazioni fiscali

per l’ingaggio di stranieri. E magari metterei degli incentivi, sempre fiscali, per chi fa crescere le nostre leve»

NAZIONALE – «Abbiamo giovani di grande qualità e credo in questo progetto così come ci crede Mancini, altrimenti non sarebbe rimasto alla guida dell’Italia».