Caos Nazionali per la finestra che inizierà domani: sono tante le squadre che sono state bloccate dall’ASL. Ecco quali

Periodo complicato questo nel calcio soprattutto per mandare i calciatori con le nazionali in giro per l’Europa e per il mondo. Le ASL stanno giocando un ruolo fondamentale in questa partita.

Come riporta Sky Sport al momento sono 6 i club di Serie A che non potranno concedere giocatori alle nazionali trovandosi in isolamento fiduciario per via dei positivi: si tratta di Roma, Inter, Fiorentina, Genoa, Lazio e Sassuolo.