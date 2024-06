Calciomercato Fiorentina, si PUNTA fortemente sul talento dell’Inter Valentin Carboni

Calciomercato Fiorentina, i viola puntano fortemente su Valentin Carboni. Il PUNTO sul futuro dell’argentino di proprietà dell’Inter

Valentin Carboni, oltre ad essere uno dei talenti più floridi prodotti negli ultimi dal vivaio nerazzurro, potrebbe essere l’ennesima super plusvalenza operata dal calciomercato Inter per far cassa e finanziare il mercato della prossima stagione. Le richieste per il classe 2005 non mancano.

Terminata la sua esperienza in prestito al Monza, il calciatore rientra in nerazzurro prima di scoprire quale sarà il proprio futuro. Come fa sapere Calciomercato.com, Raffaele Palladino, suo allenatore in questa stagione, è pronto a portarselo con sé alla Fiorentina. La firma del tecnico col club viola è vicinissima e il talento argentino sarebbe una delle prime richieste fatta alla società sul mercato. La Fiorentina stessa già da tempo ha un particolare gradimento nei confronti del ragazzo, che avevano provato ad acquistare già nella scorsa sessione invernale. La sensazione è che i nerazzurri siano disposti ad ascoltare eventuali nuove offerte e Marotta non opporrebbe alcun veto ad una sua cessione.