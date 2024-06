Di Lorenzo RIMANE al Napoli? C’è la CUCITURA con la società partenopea (causa Conte)

Di Lorenzo POTREBBE RIMANERE a Napoli? Il capitano sarà un punto fermo di Conte. Ecco le ultime notizie sul capitano azzurro

Dopo la tempesta, la quiete: potrebbero spegnersi a breve le voci che avevano accostato Giovanni Di Lorenzo al calciomercato Inter e alla Juve. Il capitano del Napoli sembrava in rottura col club partenopeo, soprattutto dopo le recenti parole rilasciate dal suo agente, Mario Giuffredi, il quale aveva lamentato il fatto che il proprio assistito non era stato difeso dalla società in questa stagione difficile e che lo stesso De Laurentiis non si sarebbe opposto ad una sua possibile cessione.

Come spiega Sky Sport, potrebbe rientrare presto il caso al Napoli, con Antonio Conte che spinge per averlo con sé e ha intenzione di cominciare il suo ciclo sulla panchina azzurra puntando sul capitano, così come su Kvaratskhelia. Andrà ricucito il rapporto col terzino e con l’agente, ma secondo l’emittente un accordo si troverà e si farà chiarezza su questa brutta parentesi.