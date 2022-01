Caos Serie A, saltano altre tre partite: la Salernitana potrebbe liberarsi e giocare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il prossimo turno di Serie A vedrà almeno altre tre partite non disputate. La Salernitana potrebbe giocare

Dopo le quattro partite che non si sono disputate nella giornata di campionato dell’Epifania, a causa del blocco delle varie ASL per i casi Covid, anche domenica prossima salteranno alcune partite. In tre sono sicure: Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta e Cagliari-Bologna. Tra le squadre fermato negli ultimi turni, una sola potrebbe tornare in campo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Salernitana, dopo aver saltato Udinese e Venezia, potrebbe tornare a giocare domenica contro il Verona. Oggi i granata sosteranno un nuovo giro di tamponi e, se tutto andrà per il verso giusto, potrebbero raggiungere i famosi 13 per potare scendere in campo.