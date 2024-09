Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla sfida tra Inter e Juventus in Serie A. Tutti i dettagli

Opinionista per La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello interviene oggi sul dualismo Inter-Juventus, squadre appaiate a quota 7 punti dopo 3 giornate. Ecco il suo parere sul quotidiano milanese.

INTER SQUADRA DA BATTERE – «Mi pare scontato, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno lo scudetto sul petto non a caso. L’Inter è profonda nella rosa, ha due squadre di livello e, soprattutto, a differenza delle altre riparte con meccanismi già collaudati: tutti sanno cosa fare e quando farlo».

LA FRENATA CON LA ROMA – «Mi sembra normale che i bianconeri siano ancora in rodaggio. La formazione scesa in campo nel primo tempo di ieri, pur essendo la stessa che aveva vinto a Verona, si può definire come sperimentale. E infatti la Juve ha faticato soprattutto nella prima metà dell’incontro, creando pochissimo, orchestrando giusto due o tre ripartenze e lasciando spesso il pallino del gioco alla Roma. La palla nei primi 45 minuti viaggiava lenta, la squadra non aveva grande ritmo. E a memoria ricordo solamente un tiro di Vlahovic, ben parato da Svilar…».

COSA MANCA ALLA JUVE – «Il tempo, innanzitutto il tempo. Come ho già detto, l’Inter è una macchina rodata che viaggia a pieni giri. Può avere qualche piccolo intoppo, ma ha certezze acquisite come basi. Inzaghi l’allena da tre anni, ha fatto una finale di Champions e vinto uno scudetto. La Juve, invece, è ancora in costruzione. Koopmeiners è arrivato da qualche giorno e non si allenava da parecchio. L’ultima partita ufficiale, se non sbaglio, l’aveva giocata mesi fa… Discorso simile per Conceiçao e Gonzalez, anche loro all’esordio a Torino. Mentre Thuram si è fatto male subito e Douglas Luiz deve crescere di condizione. Insomma, non abbiamo ancora visto la vera Juve di Motta fatta e finita, sebbene le premesse facciano ben sperare».