Capello sicuro: «Con Vlahovic la Juve andrà in Champions. Bella coppia con Morata»

Fabio Capello ha parlato dell’arrivo alla Juventus ormai prossimo di Vlahovic

Fabio Capello, in una intervista al Corriere dello Sport, ha commentato l’arrivo ormai imminente di Vlahovic alla Juventus.

JUVE CON VLAHOVIC – «Succede che una delle quattro squadre in zona Champions ne uscirà e la Juve prenderà il suo posto. Vlahovic secondo me è il giocatore più interessante che si potesse trovare in questo momento. Ha dimostrato di avere tecnica e personalità, di saper segnare, di essere completo. Non è uno che sta lì ad aspettare il pallone. Forza, non ci metteremo adesso a elencare le qualità di Vlahovic. Lui fa e farà la differenza».

CON MORATA O DYBALA – «Con Morata per me fanno una bella coppia. Dybala ha maggiore qualità, senza dubbio. Probabilmente a lanciare Vlahovic sarebbe anche più bravo di Morata. Però bisogna sempre sperare che stia bene. Il suo punto debole è lì».

