Capitano Fiorentina: che svolta! Né Mandragora, né Ranieri! Cambiano le gerarchie in casa Viola: ecco chi avrà la fascia al braccio contro l’Udinese

Capitano Fiorentina, cambiano le gerarchie in casa Viola: né Mandragora, né Ranieri, ecco chi avrà la fascia al braccio contro l’Udinese

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Udinese, in programma allo stadio Franchi alle ore 18:00 e valida per la sedicesima giornata di Serie A, ma in casa viola emerge già una novità significativa.

Contrariamente alle attese, non saranno Luca Ranieri, difensore centrale e capitano designato della squadra, né Rolando Mandragora, centrocampista e vice capitano, a indossare la fascia nel match odierno. A guidare la Fiorentina sarà invece David De Gea, portiere spagnolo di grande esperienza internazionale, chiamato a un ruolo di leadership in un momento delicato della partita.

Scelta simbolica e cambio di gerarchie

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiali del club viola, che hanno comunicato la decisione a ridosso del match. Una scelta che rappresenta un cambio di gerarchie rilevante, almeno per l’incontro contro l’Udinese, e che sottolinea la fiducia dello staff tecnico nei confronti dell’estremo difensore ex Manchester United.

Affidare la fascia a De Gea non è soltanto una mossa formale, ma un segnale chiaro sul peso specifico del portiere all’interno dello spogliatoio. La sua personalità, unita all’esperienza maturata ai massimi livelli europei, viene ritenuta un valore aggiunto in una gara che si preannuncia tesa e ad alto carico emotivo.

Una partita già carica di tensione

Il confronto con l’Udinese arriva in una fase cruciale della stagione viola, con punti pesanti in palio e un clima che si annuncia incandescente sugli spalti. La decisione sulla fascia potrebbe avere un impatto anche sul piano mentale, rafforzando il senso di responsabilità collettiva in una sfida dove concentrazione e gestione dei momenti chiave saranno determinanti.

Resta ora da capire se questa scelta resterà isolata o se potrà aprire a nuove riflessioni sulle leadership interne della Fiorentina nelle prossime settimane.