Capozucca: «La squadra più attrezzata per i playoff è il Cagliari»

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a TMW in vista dei quasi imminenti playoff di Serie B.

GENOA – «Sono molto felice per Gilardino, lo conosco e l’ho avuto come giocatore. Sono contento per i risultati, la squadra è cresciuta soprattutto a livello difensivo. Mi auguro come tifoso del Grifone che arrivi questa promozione»

CAGLIARI – «La squadra più attrezzata per i playoff è il Cagliari. L’ho sempre detto. Con Ranieri la squadra che ha l’organico più competitivo, c’è più equilibrio. Sono convinto che farà bene. Come antagonista vedo il Parma anche se non ha avuto un percorso brillante»