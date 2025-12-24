Carboni Inter, il futuro dell’argentino è lontano dai colori nerazzurri: una big di Serie A è pronto a chiedere il prestito del giocatore

Carboni Inter, la Lazio ragiona sulla possibilità di prendere il classe 2005 visto che è in uscita dal Genoa. I dettagli della possibile trattativa

Il futuro di Carboni sembra destinato a cambiare rapidamente nelle prossime settimane. L’esperienza in prestito al Genoa si è rivelata complicata per il giovane talento argentino, che non è riuscito a trovare la continuità sperata nel club ligure. Per questo motivo, già con l’apertura della finestra di mercato invernale, il classe 2005 tornerà a disposizione della società nerazzurra. L’obiettivo principale dell’Inter è chiaro: individuare una nuova destinazione dove Carboni possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale tecnico, accumulando minuti e fiducia in campo.

Il rendimento altalenante al Genoa ha convinto la dirigenza nerazzurra a non forzare ulteriormente il suo inserimento nel gruppo ligure. L’idea è quella di trovare un contesto più adatto alle caratteristiche del fantasista sudamericano, capace di garantire continuità e spazio. Nelle ultime ore, le opzioni per il futuro di Carboni nter si sono moltiplicate, con diversi club italiani e stranieri che hanno manifestato interesse per il ragazzo. In particolare, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe accelerato per assicurarsi il giovane talento.

Il club capitolino, pronto a rinforzare il reparto offensivo, vede in Carboni un elemento prezioso per le strategie di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano apprezza le sue qualità tecniche, in particolare la capacità di gestire il pallone e creare superiorità numerica in mezzo al campo, elementi che potrebbero risultare decisivi nella seconda parte della stagione. La Lazio potrebbe quindi rappresentare l’ambiente ideale per rilanciare la carriera del giovane argentino, offrendo quella continuità finora mancata e un ruolo da protagonista nella rosa biancoceleste.

Per l’Inter, il ritorno di Carboni non rappresenta un problema: il club nerazzurro ha sempre considerato il ragazzo un patrimonio da valorizzare, e il prestito in una squadra con prospettive chiare di minutaggio potrebbe rivelarsi la scelta più strategica. La società continua a monitorare attentamente tutte le opportunità, valutando con calma la soluzione migliore per tutelare il percorso di crescita del giovane.

In attesa di novità ufficiali, il nome di Carboni resta al centro dei dibattiti di mercato. La seconda parte della stagione potrebbe rappresentare per il classe 2005 un momento di rilancio, con la possibilità di mettere in mostra tutte le sue qualità e consolidarsi come uno dei talenti più interessanti dell’Inter e del panorama calcistico italiano.