Caressa dixit: «Cancelo? Non sono sicuro sia meglio di Lazzari» – VIDEO

Juventus: l’esplosione di Cancelo esalta l’ambiente ed anche i media, eppure appena qualche mese fa c’era chi etichettava l’acquisto del portoghese come una grande follia…

Da esterno di livello a giocatore che fa la differenza: la crescita di Joao Cancelo negli ultimi mesi ha davvero destato tanta attenzione in casa Juventus. Il portoghese, prelevato in estate per ben 39 milioni di euro dal Valencia dopo l’ottima stagione in prestito lo scorso anno all’Inter, sembrerebbe essere diventato un giocatore completo a tutto campo: bravo in fase offensiva, come già mostrato in passato del resto, ma ora pure in fase di copertura. Difficile pronosticare una evoluzione così repentina in estate, ma probabilmente non impossibile anche se, evidentemente, c’era chi proprio non avrebbe voluto puntare più di tanto su di lui. È il caso del direttore di Sky Sport Fabio Caressa, che non meno di tre mesi fa etichettava il portoghese come un acquisto sbagliato e fondamentalmente iper-valutato per i bianconeri.

«Se io fossi un dirigente della Juve e mi dicessero per prendere Cancelo devi spendere 39 milioni, io direi “Tiettelo Cancelo, ne prendo un altro” – aveva detto Caressa nel corso di una puntata Sky Calcio Club – . Anche perché non è che stiamo parlando di Ronaldinho, Cancelo è un buon giocatore». Di fronte alla timida opposizione di Beppe Bergomi, addirittura, il giornalista romano era pure arrivato a dire: «Cioè secondo te Cancelo vale 30 milioni più di Manuel Lazzari della Spal? Secondo me no. Anzi, non sono neanche sicuro che uno sia meglio dell’altro… Non perché ce l’abbia con Cancelo, ci mancherebbe altro». Ironia della sorte, proprio ieri Daniele Adani, opinionista Sky e collega di Caressa, si è sperticato in elogi importanti nei confronti dell’esterno portoghese: avrà fatto cambiare idea a qualcun altro?