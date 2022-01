ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carnevali: «Lucca-Sassuolo? Non credo ora. E su Defrel…». Le dichiarazioni del dirigente neroverde

Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport del mercato del Sassuolo.

MORO – «Un ragazzo che avevamo nel mirino da un po’ di giorni, con un po’ di difficoltà anche perché c’erano diverse società che lo volevano. Siamo riusciti a portare a termine, abbiamo firmato da poco. Siamo contenti, stando a sentire quello che dice il ragazzo è una delle sue soluzioni preferite. È chiaro che non è stato facile col Padova, però è un giocatore promettente, che tanti altri club volevano.Speriamo di aver fatto un investimento buono, credo di sì comunque, perché è un ragazzo di grandi prospettive».

LUCCA – «Non credo che riusciremo a chiudere per lui, perché l’interesse che abbiamo avuto era per Moro in primis e poi abbiamo già preso Ceide, Ciervo… Non credo che possa arrivare Lucca, soprattutto per questo mercato, magari più avanti».

DEFREL – «Noi con la Sampdoria abbiamo un ottimo rapporto, è una società amica. Se riusciamo trovare una soluzione che possa accontentare tutte e due, volentieri. È chiaro che manca anche poco, per cui non è neanche facile. E per noi Defrel è un giocatore importante: abbiamo fatto un investimento economico a suo tempo importante, per cui vediamo un po’ nelle prossime ore. Ma non manca tanto, per cui vediamo un po’ che succederà».