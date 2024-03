Carrera: «Juve, la Champions non è al sicuro. Conte? Tornerei anche io...»

Massimo Carrera, ex vice di Conte alla Juve, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro l’Atalanta in campionato

Massimo Carrera, ex vice di Conte alla Juve, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro l’Atalanta in campionato. Le sue dichiarazioni:

CHAMPIONS – «Ci sono ancora undici giornate, vale a dire 33 punti in palio: sono tanti. E la Juventus non è al sicuro. Dipende dall’andamento delle gare e dal temperamento del gruppo: se la squadra è solida di testa, una sconfitta non lascia il segno, altrimenti può incidere su morale, consapevolezza e prestazioni. Il vantaggio è buono, ma va conservato…».

VLAHOVIC – «Può essere un problema quando ti viene a mancare il bomber principale che, in effetti, ultimamente sta segnando tantissimo. Si dovranno responsabilizzare gli altri attaccanti, e in generale tutta la squadra».

KOOPMEINERS – «È una bella soluzione: è un giocatore forte e dinamico, ha le qualità per vestire la maglia di un top club come la Juve. È bravo tecnicamente, segna, difende e imposta. Che cosa si può prentendere di più, è un giocatore completo».

CONTE – «Ci tornerei anch’io… (ride). Io sono amico di Antonio, ma non il suo procuratore. Non lo so… Lui abita a Torino ed è anche juventino. Posso solo dire che è uno dei più forti allenatori in circolazione: qualsiasi squadra lo vuole, dipende soltanto da lui».