Casemiro, saluto commovente al Real Madrid: «Tornerò, ma non tra mille vite»

Il centrocampista brasiliano Casemiro ha salutato via social il Real Madrid: inizia l’avventura al Manchester United

IL SALUTO – «Ho vissuto la storia più bella. Spero di tornare un giorno in quella che sarà sempre la mia casa. Non tra mille vite sarò in grado di restituire a Madrid e al Real tutto ciò che mi è stato dato. Hala Madrid»

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

il tweet.