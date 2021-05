Caso Aurora Leone Nazionale Cantanti, interviene la FIGC femminile: «Le donne giocano e giocheranno»

Continua a far scalpore quanto accaduto ad Aurora Leone, comica e attrice dei The Jackal, con la Nazionale Cantanti

Bufera alla vigilia della Partita del Cuore, con Aurora Leone, comica e attrice dei The Jackal, che sui propri social ha raccontato di essere stata cacciata dalla Nazionale Cantanti perché donna.

Tanti i messaggi di vicinanza per la giovane ragazza, tra questi anche quelli della FIGC Femminile che ha scritto su Twitter: «“Da quando in qua le donne giocano?”. Ma che domanda! Giocano e giocheranno, giusto per fare un esempio, anche questa domenica! Basterà accendere la TV o recarsi allo stadio per godersi la finale di Coppa Italia Femminile tra Milan e Roma! P.s. Aurora Leone ti aspettiamo!».