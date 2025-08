Caso Lookman, Zazzaroni: «L'Atalanta prigioniera delle sue promesse, come con Koopmeiners. Le parole hanno un peso. Chi ha sbagliato, Pagliuca?» - Calcio News 24

Zazzaroni commenta così il caso Lookman-Inter. Ecco le parole del direttore

Un editoriale che è una profonda riflessione sulla morale nel calciomercato. Partendo dal caso che sta infiammando l’estate, quello di Ademola Lookman, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni analizza il peso delle promesse fatte ai giocatori, patti non scritti che, a distanza di tempo, presentano il conto. E all’Atalanta, scrive il direttore, sta succedendo per la seconda volta in dodici mesi.

Il punto di partenza è un assioma tanto semplice quanto spesso dimenticato: «Le parole hanno un senso e le promesse un peso anche in un mondo come quello del calcio professionistico in cui la regola è disattendere costantemente le regole». Zazzaroni spiega come le frasi pronunciate con “eccessiva disinvoltura” per rimandare un problema, alla fine vengano sfruttate da chi quella promessa l’ha ricevuta. È successo l’anno scorso, quando Koopmeiners «ha rivendicato il diritto di passare alla Juve», e sta succedendo di nuovo oggi con Lookman. L’attaccante nigeriano, forte di un accordo verbale con la dirigenza, ora esprime apertamente la sua volontà di trasferirsi all’Inter, un «approdo che lo soddisfa al punto da indurlo a esprimere apertamente la volontà di raggiungerlo».

L’Atalanta, un club che «da anni insegna a tanti come si fa calcio» e che è «più brava con i fatti che con le parole», si ritrova ora prigioniera di quell’impegno. Per descrivere la situazione, Zazzaroni ricorre a un aneddoto leggendario del calcio italiano. Ricorda quando il grande allenatore Vujadin Boškov, dopo aver subito un gol, si girò verso la sua panchina e chiese: «Chi ha sbagliato, Pagliuca?». Una domanda surreale, che però nasconde una verità profonda, applicabile anche al caso Lookman: quando si verifica un problema, la colpa non è di chi ne approfitta, ma di chi ha creato le premesse perché quel problema si verificasse. In questo caso, chi ha fatto la promessa.