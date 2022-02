Caso Vlahovic, Bezzini: «Violata quarantena? Informata l’attività giudiziaria»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caso Vlahovic-quarantena: le dichiarazioni dell’Assessore toscano alla Salute, Simone Bezzini. I dettagli sulla situazione

L’Assessore toscano alla Salute, Simone Bezzini, ha parlato del caso Vlahovic in occasione di un’interrogazione in Consiglio regionale sul serbo. L’annuncio sul neo acquisto della Juventus.

VLAHOVIC – «Non risulta alcuna istanza di trasferimento di luogo isolamento del caso positivo, come prevede la nota del Ministero della Salute. Non è pervenuta né da parte di Vlahovic né da qualcuno in sua rappresentanza. L’Asl Toscana centro ha quindi dovuto informare l’attività giudiziaria. È l’iter da seguire in caso di sospetta violazione dell’isolamento domiciliare e spostamento non autorizzato».