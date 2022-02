Cassano: «Sarri meglio di Mourinho, ecco perché»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Cassano, ospite della Bobo Tv, ha sottolineato le differenze tra Sarri e Mourinho: il toscano molto meglio del portoghese

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha elogiato il percorso di Sarri alla Lazio rispetto al lavoro di Mourinho sulla panchina della Roma. Le sue parole:

«Sono tutte e due indietro ma almeno la Lazio ha preso una strada, giusta o sbagliata che sia, con delle difficoltà e con alti e bassi. Non stanno facendo un buon campionato ma almeno i biancocelesti ci provano. Per Sarri il lavoro era molto più complicato. Dopo che giochi per 5 anni con la linea a 3, non puoi cambiare dall’oggi al domani con la bacchetta magica. Ci sono mille difficoltà. Sta adattando un terzino come Patric a centrale, l’infortunio di Acerbi che ha avuto problemi».

LUIS ALBERTO – «Sta facendo un campionato da 4,5/5. Sappiamo chi è. Ha fatto 20 partite insufficienti e svogliato. Non ha fatto bene. Da qualche partita, a mercato chiuso, può darsi che si è stretto la mano con la società o che si è creato un nuovo rapporto con l’allenatore».

