Antonio Cassano fa la sua personale classifica degli attaccanti più forti visti in carriera. Ecco le parole dell’ex fantasista

Antonio Cassano, in diretta Instagram con Vieri, ha parlato di Chiellini e di Zlatan Ibrahimovic.

CASSANO – «Giorgio sai com’è, ti manda in ospedale ma ti chiede scusa. Uno dei ragazzi più buoni che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, ma in campo non riconosce nessuno».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten è il terzo centravanti più forte della storia, il più completo che io abbia mai visto».