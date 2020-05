Castellacci: «Responsabilità ai medici? Già tante dimissioni»

Enrico Castellacci torna a parlare della questione relativa alla responsabilità data ai medici sociali: ecco le sue parole

Enrico Castellacci torna a parlare della questione relativa al ruolo dei medici sociali in queste emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole rilasciate a Sportmediaset.

CASTELLACCI – «Questo essere responsabili di tutto è paradossale, il medico è responsabile dell’atto sanitario, della sanificazione, di fare test e tamponi. Assunzione di responsabilità sicuramente, ma condivisione del rischio certamente. Il Ministro deve dare delle indicazioni, sicuramente non va quello che ha chiesto ai medici, avrei chiesto un’altra linea. La FIGC mi ha meravigliato, non ho accettato che la Federcalcio abbia avallato questo imput governativo. In B e C le cose sono drammatiche, 2/3 dei medici di B mi hanno mandato lettere di dimissioni e alcuni si sono già dimessi».