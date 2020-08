Castro: «Complimenti all’Inter, ora dobbiamo guardare al futuro»

L’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luís Castro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter

Luís Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale di Europa League contro l’Inter. Ecco le parole dell’allenatore:

ANALISI MATCH – «Mentalmente è un giorno difficile per noi. L’Inter ha vinto, noi non siamo riusciti ad esprimerci al nostro livello. Nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione con Marcos Antonio, e nella ripresa c’è stata quell’altra chance che non abbiamo sfruttato. Nel primo tempo l’Inter ha sfruttato solo un’occasione su due, poi nella ripresa abbiamo avuto l’occasione per il pareggio. Dopo però loro hanno pareggiato e noi non siamo riusciti a reagire, quindi l’Inter ha dilagato. Il percorso di Europa League è stato ottimo ma questa sconfitta rimarrà nella mente. Dobbiamo fare i complimenti all’Inter e guardare avanti al futuro».

PRESTAZIONE SHAKHTAR – «E’ successo come ha detto lei, non siamo riusciti nel lato dove loro sono sempre arrivati nel corso del match. Abbiamo studiato bene l’avversaria, sapevamo che l’Inter poteva essere pericolosa su calcio d’angolo. Poi non siamo riusciti a tornare in gioco, se prima del 2-0 il possesso palla era in equilibrio, dopo questo gol loro hanno mostrato la loro superiorità. Però l’essere arrivati in questa semifinale non è una casualità, non dimentichiamo la sconfitta ma nemmeno il percorso fatto sin qui. Non bisogna mettere nel dimenticatoio quanto fatto, abbiamo fatto ottime partite. Dobbiamo correggere gli errori e guardare avanti, ma non possiamo dimenticare quanto buona è stata la nostra stagione».