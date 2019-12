Castrovilli e Kulusevski fra le rivelazioni del 2019 per il Guardian

Nella formazione delle rivelazioni del 2019 il Guardian ha inserito anche i giovani della Serie A Castrovilli e Kulusevski

Gateano Castrovilli e Dejan Kulusevski sono stati notati anche in Inghilterra, col giornale The Guardian che li ha inseriti nella formazione delle maggiori rivelazioni del 2019. Il centrocampista della Fiorentina si è distinto per il 75% dei dribbling riusciti. Lo svedese in forza all’Atalanta è invece secondo nella classifica di chi ha creato più occasioni pericolose nei cinque maggiori campionati europei.

La formazione delle rivelazioni: Gautier Larsonneur (Brest); Fabien Centonze (Metz), Fikayo Tomori (Chelsea), Caglar Soyuncu (Leicester), Davis (Bayern Monaco); Camavinga (Rennes), Castrovilli (Fiorentina), McTominay (Manchester United); Kulusevski (Parma), Chouiar (Dijon), Osimhen (Lille).