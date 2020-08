Catania, il rinnovo di Biagianti resta in dubbio: il calciatore classe ’84 è in scadenza, ma non ci sono ancora novità

Il futuro di Marco Biagianti è ancora in bilico. Il calciatore classe 1984 è in scadenza di contratto e deve ancora trovare l’accordo con il Catania.

Al momento non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo dell’accordo. Stando alle prime indiscrezioni c’è anche qualche problema a livello tattico, ma sarà necessario valutare le diverse ipotesi per poter evitare il peggio. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.