Jari Vandeputte: «Io e il Catanzaro stiamo facendo bene anche in una categoria superiore»

Jari Vandeputte, esterno del Catanzaro, ha parlato al Corriere dello Sport del momento della squadra

Arrivato a fari spenti in prestito dal Vicenza, il belga Jari Vandeputte è uno dei trascinatori del Catanzaro, che sta ben figurando nel campionato di Serie B ed è attualmente quarto in classifica, alle spalle di Parma, Venezia e Como. Il centrocampista si è raccontato al Corriere dello Sport.

LA SVOLTA DEL 2021 – «La squadra non andava bene e dopo qualche partita mister Calabro mi cambiò mettendomi sulla fascia e da lì sono cambiate le cose per me».

L’ARRIVO DI VIVARINI FONDAMENTALE – «Molto, molto. Mi sono sempre impegnato al massimo in tutti i ruoli di centrocampo, ma il mister Vivarini mi ha chiesto un gioco molto più offensivo, permettendomi di arrivare davanti alla porta, potendo fare anche l’ultimo passaggio. Grazie a lui i miei numeri sono cresciuti e insieme a lui c’è anche uno staff molto preparato che sa sempre cosa fare aiutando tutti noi».

IL SUO MIGLIOR MOMENTO – «Vivo sempre un buon momento, cerco di migliorare personalmente e con la squadra e le cose stanno riuscendo bene anche in una categoria superiore».

HA SEGNATO 5 GOL – «Non sono un attaccante, sono nato centrocampista offensivo e voglio continuare a farlo dando il mio contributo anche tramite gol e assist. Giocando così faccio anche la fase difensiva, c’è più campo da percorrere e a me piace molto».

LA CITTA’ – «Questa città e i suoi tifosi mi hanno accolto benissimo in un momento difficile della carriera, avverto continuamente il loro affetto che non avevo mai sentito in altre parti. Poi un bel clima e il mare, c’è tutto per stare bene e lavorare tranquillamente».

PREVISIONE PER IL FINALE DI STAGIONE – «Con la salvezza, la cosa più importante».